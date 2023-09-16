Ремонт омской школы №75 закончится на два месяца раньше

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

На два месяца раньше закончится ремонт омской школы №75. об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

- Капитальный ремонт школы № 75 совершенно точно будет завершён с опережением сроков, уже в октябре, а не в декабре, как предусмотрено контрактом. На объекте трудится каждый день без малого 100 человек, - сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Учебное учреждение ремонтирует меценат Женис Садуов. Сейчас ведутся работы обустройству ограждений и уборке территории.

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