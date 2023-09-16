Современная электричка повезет пассажиров из Омска до Называевска

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Из Омска до Называевска повезет пассажиров современная электричка. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

- Получили от РЖД современную и комфортабельную электричку. В течение месяца запустим поезд по маршруту Омск — Называевск, - написал руководитель в своем телеграм-канале.

Хоценко также подчеркнул, что до конца года на этот же маршрут постят еще одну новую электричку.

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