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НовостиОбщество16 сентября 2023 5:11

Хоценко запретил продавать алкоголь на омских территориях, размещавших мобилизованных

Ограничения действуют с 25 сентября до 1 ноября
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На омских территориях, размещавших мобилизованных, продавать алкоголь запретил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Он подписал соответствующий документ.

В период с 25 сентября по 1 ноября будет действовать постановление Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области».

Предполагается, что полевые лагеря в Омской области расположены в поселке Светлом и Черемушках.

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