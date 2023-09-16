Хоценко запретил продавать алкоголь на омских территориях, размещавших мобилизованных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На омских территориях, размещавших мобилизованных, продавать алкоголь запретил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Он подписал соответствующий документ.
В период с 25 сентября по 1 ноября будет действовать постановление Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области».
Предполагается, что полевые лагеря в Омской области расположены в поселке Светлом и Черемушках.
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