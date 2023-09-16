Омский губернатор Хоценко два часа общался с жителями Называевского района

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

С жителями Называевского района два часа общался омский губернатор Виталий Хоценко. Об итогах встречи он рассказал в своем телеграм-канале.

- На встрече с жителями Называевского района говорили более 2 часов о благоустройстве, спорте, ремонте образовательных учреждений. Многие вопросы, с которыми жители Называевского района пришли на встречу, удалось решить на месте. Все остальные взяли в работу, - рассказал глава региона.

Среди проблем, которые волнуют жителей, есть просьбы по приобретению техники для уборки территорий, покупки мебели в детский сад, а также приобретение современной концертной сцены в Называевске.

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