Отопительный сезон начнется в Омской области на следующей неделе

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

На следующей неделе в Омской области начнется отопительный сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

- Как и говорил, проводим оперативное совещание в субботу. Обсудили важный вопрос — подготовку к отопительному сезону, который стартует уже на следующей неделе. Важно в кратчайшие сроки подключить к теплу наши больницы, детские сады, школы, затем жилые дома, - уточнил Хоценко.

По словам главы региона, контроль ситуации возложен ан мэра Омска Сепгея Шелеста и министра энергетики Владимира Шнипко. Омичи могут напрямую через соцсети жаловаться руководителям на проблемы с отоплением.

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