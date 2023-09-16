Замдиректора ДГХ мэрии Омска Александр Гаврилов ушел в отставку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отставку ушел заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Омска Александр Гаврилов. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Издание подчеркивает, что прошение об отставке чиновник написал сам. Он трудился в горадминистрации с июня 2022 года.

К слову, Гаврилов курировал вопросы теплоэнергетики, инженерной инфраструктуры и коммунально-бытового хозяйства города.

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