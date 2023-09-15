Дочь омича Михаила Ульянова перед смертью передала вещи отца театру Вахтангова

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Театр имени Вахтангова получил вещи знаменитого на всю страну омича Михаила Ульянова. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

Самой Елены Ульяновой не стало на 63-м году жизни в московской квартире на Малой Бронной. Ее тело обнаружила консьержка, версия криминала в смерти женщины не рассматривается.

Напомним, что Михаил Ульянов родился в селе Бергамак Тарского Омской области. На Родине знаменитого актера очень чтят. В честь него назван театр, а в Омске установлен памятник на центральной улице города. На открытие монумента приезжал экс-премьер министр Дмитрий Медведев.

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