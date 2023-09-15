В Омске появятся 15 остановок и велопарковки на шестиполосном бульваре Архитекторов

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Всё изменится кардинально, - говорит представитель подрядной организации ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков. Его компания совсем скоро зайдет на бульвар Архитекторов, который будет расширен до шести полос. Новшеств для омичей и жителей, которые будет наблюдать за стройкой из окон, много. 15 остановок, велопарковки, шесть полос для транспорта, а также модернизированное освещение и совершенно новая просчитанная специалистами схема движения.

- Полосность увеличится, появятся правоповоротные съезды, полоса разделительная - предназначенная для левого поворота. Будет удобно. Появятся тротуары, велодорожки, зеленая изгородь, ограждения. Чтобы у всех было понимание - это не просто ремонт, где положили асфальт. Здесь будет старая конструкция разбираться, производиться замена рабочего слоя земного полотна, реконструкция дорожной одежды, два слоя полотна. Поэтому там невозможно движение транспорта. Там будет, грубо говоря, котлован, - поясняет Игорь Шестаков.

Стоимость работ в рамках муниципального контракта с департаментом строительства мэрии Омска составила 1,5 млрд рублей, а завершить всё подрядчик должен не позднее 5 декабря 2024 года. К работам строители приступят уже в ближайшее время, а пока - в понедельник, 18 сентября, на объект заходит «ОмскРТС». Компании необходимо вынести собственные сети, которые попадают в зону расширения дороги.

- Данные работы при подготовке к отопительному периоду 2023-2024 года не были запланированы. Но, понимая значимость проекта для города, специалистами компании проработаны технические решения, которые направлены на качественное обеспечение водоснабжения, а также отопления в отопительный период. Данные мероприятия находятся в подготовительной стадии и после работы, связанной с обеспечением качественного теплоснабжения жителей, мы приступим к реализации проекта по реконструкции существующего трубопровода, находящегося в зоне производства работ, - отметил заместитель главного инженера АО «Омск РТС» Алексей Великанов.

Для ускорения работ реконструируемый участок будут перекрывать. Временные неудобства, конечно, придется перетерпеть, ведь расширение бульвара Архитекторов необходимо не только тем, кто живет в районе той улицы, но и для всех омичей. Этот инфраструктурный проект должен обеспечить транспортную доступность существующей жилой застройки Левого берега, а также строящихся микрорайонов «Кварталы Драверта» и «Зеленая река».

К слову, проект реконструкции бульвара Архитекторов протяженностью порядка 4 км сейчас находится на прохождении госэкспертизы. Заключение будет получено в конце сентября-октябре.

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