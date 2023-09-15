В детских садах, школах и больницах двух районов Омского региона появилось тепло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В двух районах Омской области уже начался отопительный сезон. Тепло в больницы, детские сады и школы дали в Нижнеомском и Тевризском районах. Об этом сообщило министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

В скором времени подачей тепла порадуют жителей еще двух районов. В Крутинском районе тепло планируют дать в воскресенье, 17 сентября. В Полтавском – чуть позже. Там тепло появится в следующую пятницу, 22 сентября. Об этом сообщили администрации районов.

Отметим, что по оценке минэнерго, общая готовность региона к отопительному сезону составляет 98%. Сегодня мэрия Омска заявила о стопроцентной готовности города к отопительному сезону. Однако точных дат подачи тепла администрация города еще не называла.