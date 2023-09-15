КХЛ выплатит омскому «Авангарду» 34 млн рублей по результатам за прошлый сезон

Фото: ХК "Авангард"

По итогам прошлого сезона 2022-2023 года Континентальная хоккейная лига распределит доходы между клубами. Такая практика в КХЛ сложилась еще в сезоне 2014-2015. На этот раз выплата составит 603 млн рублей. Это рекордная сумма за девять лет.

Самая большая сумма вознаграждения по итогам чемпионата достанется обладателю Кубка Гагарина ЦСКА – 56 млн рублей. На втором месте – СКА (46 млн рублей), на третьем – «Ак Барс» (44 млн рублей). Четвертое место достается «Авангарду» – 34 млн рублей. И замыкает топ-5 «Металлург» (30 млн рублей).

Отметим, что «Авангард» получит от КХЛ на 12 млн больше, чем в прошлый раз (22 млн рублей).