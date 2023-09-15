В Омске дефицит 587 педагогов, но этот показатель ниже, чем в августе

Фото: Олег УКЛАДОВ

Омским школам и детским садам не хватает 587 педагогов. Такие данные приводит департамент образования на 15 сентября 2023 года. Больше всего не хватает математиков. Прямо сейчас в омских школах открыто 57 вакансий. Также ощущается дефицит учителей начальных классов (42 вакансии).

Особенно не хватает учителей по предметам социально-гуманитарного профиля: английского языка (40 вакансий), русского языку и литературе (39 вакансий), истории и обществознанию (14 вакансий). Также требуются преподаватели физики (18 вакансий) и технологии (25 вакансий). По другим дисциплинам дефицит педагогов ощущается меньше.

В детских садах не хватает 146 воспитателей, 68 помощников воспитателей и 34 младших воспитателя.

Однако по сравнению с прошлым месяцем ситуация улучшилась. В середине августа в детсадах и школах не хватало 730 педагогов