32% омичей в 2023 году не взяли на работу из-за возраста и яркого цвета волос

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32% омичей в 2023 году столкнулись с трудностями трудоустройства из-за предвзятого отношения работодателей. Такие данные приводит «Зарплата.ру».

Избирательные работодатели отказывают соискателям по разным причинам. И часто не из-за недостатка квалификации последних. Большинство респондентов утверждает, что потенциальные работодатели отказывают в трудоустройстве из-за сложившихся представлений о: возрасте (если молодой – нет опыта, пожилой – не идет в ногу со временем); поле и семейном положении (если девушка замужем – скоро появятся дети, если не замужем – непременно уйдет в декрет сразу после трудоустройства); а также внешности и даже сексуальной ориентации.

По данным опроса, чаще всего с дискриминацией по полу сталкиваются в сферах строительства, промышленности, энергетики и IT. Здесь же играет роль предвзятое отношение работодателей к возрасту и семейному положению.

С семейным положением вообще все непросто. Замужних или женатых омичей не берут на работу из-за наличия детей или возможной беременности. Нередко соискатели сталкиваются с дискриминацией из-за внешнего вида: яркого цвета волос, неформальной одежды, пирсинга, татуировок и даже лишнего веса.

При этом научно обоснованных данных о том, как цвет волос или количество тату влияет на способность справляться с профессиональными обязанностями, работодатели не приводят.