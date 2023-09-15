Омск подготовился к отопительному сезону 2023-2024

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Омск готов к отопительному сезону. Об этом городские власти сообщили сегодня, 15 сентября, на городском штабе по подготовке к новому отопительному сезону.

К холодам готовы 1896 км водопроводных, 1344 км тепловых и 1340 км канализационных сетей. Также подготовили 64 городских котельных. Обновили 2 котла, 13 км теплотрассы и 6,5 км водопровода.

Паспорта готовности к подаче тепла получили более 5700 многоквартирных домов и около 700 соцобъектов. Весь теплоэнергетический комплекс запустят в течение двух недель. Отметим, что в первую очередь отопление появится в больницах, школах и детских садах. После этого тепло придет в жилые дома. Затем тепло появится и в административных зданиях.