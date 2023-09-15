Стоимость парковки у Омского аэропорта увеличится с 1 октября

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 октября платная парковка у Омского аэропорта подорожает. Однако 15-минутная парковка останется бесплатной. Стоимость почасовой стоянки не изменится.

Так, припарковать автомобиль на одни или двое суток теперь будут стоит 500 рублей вместо 300 рублей. С третьих не 250, а 300 рублей.

Если не оплатить парковку заранее, то цена за одни сутки составит 1000 рублей, а со вторых суток — 500 рублей.

Новые тарифы на парковку. Фото: скриншот документа.

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