Тренер омского «Авангарда» Кравец рассказал, что помогло «ястребам» победить

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу «ястребов» в матче с владивостокским «Адмиралом». Напомним, встреча двух команд на льду «G-Drive Арены» в Омске завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

— Мы рады, что выиграли, это самое важное, поэтому можно все ошибки и недочёты проанализировать и забыть. Первые пять минут первого периода – отличные. Потом что-то случилось непонятное, как будто мы прошлый матч выиграли 8:0. На самом деле мы его проиграли 1:5. Пришлось с ребятами поговорить в перерыве, я рад, что они меня услышали, и со второго периода игра поменялась. Хорошие голы забили, рад, что Михаил Беляев себя проявил. Но последние четыре минуты следовало играть правильно, не делать ошибок, после забитых голов нельзя создавать моменты у своих ворот. Третий период – опять хорошее начало, можно было в первой смене три гола забивать, а получили в свои в контратаке. Но, как и сказал ребятам в раздевалке, как и в прошлом сезоне, создаём себе трудности, тяжелейшие условия, из которых сами находим выход, и это самое главное, — цитирует Кравеца издание «Чемпионат».

Добавим, завтра, 16 сентября, «Авангард» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч пройдет на домашней арене в Омске.

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