В омских Нефтяниках подрядчик завершает работы по благоустройству двух дворов

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В омских Нефтяниках подрядчик завершает ремонт двух дворов, дополнительно включенных перечень на этот год. Таким образом, в Советском округе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» будут отремонтированы 14 вместо изначально запланированных 12 дворовых территорий.

Как сообщил первый замглавы администрации Советского округа Александр Клюхин, в сентябре в рамках дополнительного финансирования были включены еще два двора многоквартирных домов, занимавшие 13-е и 14-е места в перечне на этот год: улица 22-го Апреля, 4А, 4Б; улица Химиков, 63 — Энтузиастов, 5А.

Так, на сегодня подрядчик в лице ООО «Сибдор» заасфальтировал проезды, тротуары и выходы у подъездов у домов № 4А и № 4Б по улице 22-го Апреля. В ближайшее время ремотные работы будут завершены во дворе по адресу: улци Химиков, 63, Энтузиастов, 5А.

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