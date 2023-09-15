«Плохо помню тот вечер»: 40-летнему омичу, по вине которого в аварии на метромосту погибли три человека, грозит до 15 лет

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 40-летнего местного жителя, по вине которого в аварии на метромосту погибли трое его пассажиров.

По версии следствия, 30 января 2022 года около 23:10 фигурант дела, будучи пьяным, управлял автомобилем Mercedes-BenzGLE-Class. При движении по метромосту он не справился с управлением, в результате чего на высокой скорости влетел в опору электроосвещения.

Первый пассажир иномарки скончался на месте ДТП, а еще двое — в больнице. Сам водитель получил тяжкий вред здоровью, что потребовало длительного лечения.

— Вину в совершении преступления водитель не признал, утверждая, что помнит обстоятельства того вечера лишь фрагментарно, при этом уверен, что ехал в автомобиле на заднем сиденье. Однако собранными по уголовному делу доказательствами установлен факт управления автомобилем именно обвиняемым, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело будет рассмотрено в Центральном районном суде. Омичу может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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