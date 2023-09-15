Хоценко поздравил омских аграриев с первым миллионом тонн зерна

Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поздравил аграриев региона с первым миллионом тон зерна, собранного в ходе уборочной кампании. Работы в полях региона сейчас идут в максимальном темпе.

— Первый миллион тонн зерна собрали аграрии Омской области! Сезон выдался непростым, но сюрпризы погоды не мешают нашим хлеборобам выполнять свою работу на отлично! Молодцы! Поздравляю! Желаю успешно и в срок завершить уборочную кампанию! — говорится в поздравлении Хоценко.

Отметим, до конца уборочной кампании омским сельхозпроизводителям необходимо убрать около 3 миллионов гектаров зернобобовых. Непосредственно на пшеницу приходится 1,49 миллиона гектаров. Еще 356,1 тысячи гектаров составляют технические культуры, 23,8 тысячи гектаров — картофель и овощи, 446,5 тысячи гектаров — кормовые культуры.

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