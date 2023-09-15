Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области на выходных воздух прогреется до +22 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. О том, какой будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

В субботу, 16 сентября, ночью столбик термометра опустится до 0...+5, при натекании облачности воздух прогреется до +10 градусов. В ночные и утренние часы местами по Омской области ожидаются туманы. Днем температура воздуха составит +17...+22 градуса. Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/с.

В воскресенье, 17 сентября, погода в Омске на день существенно не изменится. Так, ночью ожидается от +4 до +9, днем от +17 до +22 градусов. В ночные и утренние часы сохранятся туманы. Ветер юго-западный со скоростью от 4 до 9 м/с.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru