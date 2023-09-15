«Авангард» обыграл в овертайме «Адмирал» в матче на «G-Drive Арене» в Омске

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

В четверг, 14 сентября, в Омске на «G-Drive Арене» «Авангард» встретился с владивостокским «Адмиралом». Мачт завершился победой «ястребов» в овертайме — счет 4:3.

Счет в матче на 7-й минуте второго периода открыл Михаил Беляев. Спустя восемь минут нападающий оформил «дубль», выведя команду вперед. До конца второго периода «Адмиралу» удалось сравнять счет за счет бросков Прохора Гутика и Даниила Гутика — 2:2.

В середине третьего периода нападающий «Адмирала» Тайлер Граовац увеличил ненадолго увеличил преимущество команды. За 1,5 минуты до завершения третьего периода Владимир Ткачев сравнял счет — 3:3.

Победу «Авангарду» в овертайме принес бросок Рида Буше — 4:3.

Добавим, в субботу, 16 сентября, «Авангард» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч также пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске.

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