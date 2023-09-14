Из областного бюджета выделят более 22 млн. рублей на решение проблем омичей

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Глава региона Виталий Хоценко рассказал, что из областного бюджета направят 22,6 млн рублей на решение задач, взятых в работу по итогам поездок в районы области. Из этой суммы 17 млн рублей выделят Омску.

На эти средства в Октябрьском округе отремонтируют подъездную дорогу к школе №118 и заасфальтируют улицу 2-я Полевая в поселке Волжском. В Ленинском округе на улице Семашко решат проблему с тротуарами. А в Кировском – отремонтируют дорогу на улице Граничная, а также приобретут малые архитектурные формы для сквера «Городская поляна».

В Центральном округе планируют заасфальтировать участок дороги по улице 24-я Линия. Возле остановки «Улица 33-я Северная» и улиц 11-я и 12-я Северные, Долгирева и Орджоникидзе обустроят тротуары.

– Также благоустроим территорию у КДЦ «Импульс» и сделаем парковку у храма в честь Святого Архангела Михаила в микрорайоне «Первокирпичный», – дополнил глава Омской области.

Кроме того, 5,5 млн руб. направили Усть-Ишимскому району. Там произведут ремонт тротуаров, благоустроят придомовые территории райцентра, а также построят детскую горку.

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