Омским работодателям все меньше требуются продавцы и бухгалтеры

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Продавцы и бухгалтеры все меньше требуются омским работодателям. Такие данные приводят аналитики сервиса НН.ру.
В августе количество вакансий для работников этих сфер значительно сократилось. Также мало требуются менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов, мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей и специалистов из ресторанно-гостиничного направления.
Как отмечают аналитики, омичи продолжают активно искать работу в сфере рабочего персонала, продажах и обслуживания клиентов.
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