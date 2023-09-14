Омским работодателям все меньше требуются продавцы и бухгалтеры

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Продавцы и бухгалтеры все меньше требуются омским работодателям. Такие данные приводят аналитики сервиса НН.ру.

В августе количество вакансий для работников этих сфер значительно сократилось. Также мало требуются менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов, мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей и специалистов из ресторанно-гостиничного направления.

Как отмечают аналитики, омичи продолжают активно искать работу в сфере рабочего персонала, продажах и обслуживания клиентов.

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