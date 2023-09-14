Rostic’s появится в Омске вместо ресторанов KFC

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместо ресторанов KFC в Омске появится Rostic’s. Об этом сообщает пресс-служба компании «Юнирест».

Ребрендинг стартует уже в октябре и до нового года представители компании должны заменить все вывески. А вот меню, на радость посетителей, останется прежним.

Напомним, что год назад подобное коснулось и сети McDonald’s. Теперь рестораны быстрого питания называются «Вкусно и точка». Правда, как отмечают потребители, цены там взлетели и меню претерпело значительных изменений.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru