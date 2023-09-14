800 млн рублей сэкономили омичи при оплате отопления в 2022 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При оплате отопления в 2022 году омичи сэкономили 800 млн рублей. Об этом сообщает региональная энергетическая комиссия.

После корректировки платы за отопление за 2022 год шесть теплоснабжающих предприятий Омской области получат субсидии на сумму 1,59 млн рублей. Эти деньги выделяет региональное правительство для возмещения убытков по льготным тарифам для потребителей. Больше всех получит АО «Омск РТС» - около 1,4 млн рублей.

- По результатам «отрицательной» корректировки платы за отопление за прошедший год частично вернут в бюджет ранее выданные субсидии 13 предприятий на сумму около 18,6 млн рублей, - уточнили в РЭК Омской области.

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