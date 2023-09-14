Мэрия Омска достраивает базу для размещения техники и людей из УДХБ

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Базу для размещения техники и людей из УДХБ достраивает мэрия Омска. Об этом сообщает горадминистрация.

- К работам приступили в начале июня. Основные мероприятия планируем закончить до конца октября. Заканчиваем монтировать «сендвич», установим все доборные элементы, после приступим к монтажу освещения и вентиляции, - рассказал подрядчик Кирилл Сергеев.

На выделенной территории разместятся первый дорожно-эксплуатационный участок Кировского округа и транспортный участок вместимостью 300 единиц техники. Здесь же оборудуют автомойку и эстакады для ремонта автомобилей.

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