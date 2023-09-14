Теплые выходные без осадков прогнозируют в Омской области

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омской области прогнозируют теплые выходные без осадков. Данные публикует Обь-Иртышское метеобюро.

В пятницу, 15 сентября, в регионе ожидается солнечная погода без осадков. Днем + 17...+ 22°C. В ночные часы возможны заморозки до -5 градусов. Ветер северо-восточный до 11 м/с.

16 сентября столбик термометра днем поднимется до +22 градусов, ночью при натекании облачности до +10 градусов. Ветер северо-западный 9 м/с.

В воскресенье днем температура сохранится на уровне + 17...+ 22°C, ночью + 4...+ 9°C. Ветер сменит направление на юго-западное, 9 м/с.

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