ОмГАУ запустил туристический проект для молодежи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристический проект для молодежи запустил Омский аграрный университет. Об этом рассказала идейный вдохновитель Алина Мерклингер.

«Омский туризм: Аграрный. Научный. Нескучный» предназначен для молодых людей от 14 до 35 лет. Благодаря проекту многие омичи смогут погрузиться в дебри аграрного мира. Так, площадками станут станут Ботанический сад Омского ГАУ, лаборатория мирового уровня и учебно-производственный корпус «Профессионалитет», где расскажут рассказывать о различных инновациях, технологиях, которые развиваются в ОмГАУ.

- Мы планируем проводить большое количество мероприятий. Самый интересный из них — экскурсионный пеший маршрут и большой научный фестиваль, - рассказала инициатора проекта.

Реализация уже начата. Ученики одной из омских школ побывали на территории университета и увидели тренажеры тракторов и комбайнов.

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