В Омской области с 2013 года на 40% уменьшилось число алкогольных отравлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние 10 лет число алкогольных отравлений в Омской области снизилось на 40%. При этом в два раза уменьшилось число госпитализаций с алкогольной энцефалопатией. Об этом сообщил главный токсиколог Омской области, заведующий региональным токсикологическим центром Александр Сабаев. Врач рассказал о возможных причинах такой тенденции.

Александр Сабаев считает, что уменьшение случаев алкогольных отравлений связана с изменением культуры употребления спиртных напитков в обществе.

– За бутылку водки водопроводный кран сейчас не починить. Это уже неактуально. Отношение к алкоголю в обществе изменилось, – комментирует врач.

По словам специалиста, алкоголь перестал быть обязательным атрибутом застолья. В последнее время в моде здоровый образ жизни, в том числе среди молодежи.

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