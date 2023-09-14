Инаугурация четвертого губернатора Омской области Виталия Хоценко пройдет 22 сентября

Фото: правительство Омской области
В пятницу, 22 сентября 2023 года, в Омске пройдет Инаугурация четвертого губернатора Омской области Виталия Хоценко.
Избранный глава региона, за которого проголосовали 76,33% пришедших на выборы омичей, официально вступит в должность на заседании регионального Заксобрания.
Напомним, голосование за губернатора Омской области прошло 9 и 10 сентября. За Хоценко отдали голоса 389 тысяч 634 избирателя при явке около 35%.
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