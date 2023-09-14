Судебные приставы вынудили мэрию убрать свалку возле «Омсктехуглерода»

Фото: УФССП по Омской области
Свалку возле «Омсктехуглерода» вынудили убрать судебные приставы. Иск был обращен в отношении мэрии города Омска.
- На администрацию города Омска возлагались обязанности провести мероприятия по защите земельных участков от загрязнений на территории вблизи северо-восточной стороны от Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод», расположенной на улице Барабинская, - уточнили в УФССП по Омской области.
Требование приставов было удовлетворено – свалка исчезла с несанкционированного места, а исполнительное производство было окончено.
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