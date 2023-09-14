С 14 сентября омичам начали приходить налоговые уведомления

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 14 сентября, жителям Омской области начали массово приходить налоговые уведомления. Оплатить имущественные налоги – транспортный, земельный, НДФЛ и налог на имущество – омичам необходимо до 1 декабря 2023 года. Об этом сообщили в региональном УФНС. В управлении пояснили, что омичам направят 948 тысяч налоговых уведомлений, 425 тысяч из которых – в электронном виде.

Уведомления в электронной форме уже получили жители Омска и области, имеющие доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика». Им уведомления по почте приходить не будут.

С 1 июля 2023 года физические лица могут найти уведомления для уплаты налогов на имущество и НДФЛ, а также требования об уплате задолженности по налогам в электронном виде в личном кабинете на едином портале Госуслуг. Для этого нужно направить соответствующее уведомление из личного кабинета, напомнили в региональном УФНС.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru