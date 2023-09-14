Возле церкви под Нижневартовском найдено тело 40-летнего омича

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело 40-летнего омича найдено возле церкви под Нижневартовском. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Известно, что инцидент произошел в поселке Аган. Уроженец Омска в августе 2023 года устроился на стройплощадку сторожем с возможностью проживания. А совсем недавно его обнаружили мертвым.

Отмечается, что обстоятельство смерти выясняют следователи. Сам мужчина жаловался на измену со стороны жены.

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