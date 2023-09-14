В Омской области не хватает педагогов и врачей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области наблюдается дефицит медицинского персонала и учителей. Около тысячи вакансий преподавателей по различным дисциплинам остаются не закрытыми. В Омске насчитывается 700 таких вакансий.

В поликлиниках и больницах Омской области ощущается нехватка медперсонала. Как сообщили в региональном минздраве, дефицит кадров составляет 10%, в фельдшерско-акушерских пунктах –17%. Среди причин нехватки кадров называют переход в частные клиники, выход на пенсию и отток врачей из региона. За прошлый из региона уехало 375 медработников. Еще 138 врачей и 208 медсестер ушли в частные медучреждения.

По данным регионального минздрава, самыми востребованными кадрами являются специалисты первичной медицинской помощи: участковые, педиатры, семейные врачи, специалисты фельдшерско-акушерских пунктов.

Дефицит кадров ощущается в школах и детсадах. Каждой седьмой школе необходимы учителя математики, каждой восьмой – преподаватели иностранного языка, русского языка и литературы. Каждая девятая школа нуждается в преподавателях начальных классов. В детских садах не хватает 135 воспитателей.

Чтобы закрыть потребность в педагогических кадрах, региональные власти вместе с педагогическим университетом разрабатывают механизм целевой подготовки кадров. Помимо этого, в качестве поддержки, на эти цели муниципальным образованиям региона планируют выделить денежные средства.

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