В Омске частный перевозчик отказался от популярного маршрута №307

Фото: телеграм-канал Дептранс Омска

От популярного маршрута №307 отказался частный перевозчик. Заявление в омский дептранс он подал 6 сентября.

Маршрут обсуживал индивидуальный предприниматель Максим Семыкин, у которого по городу также ездят автобусы № 54, № 344 и № 31Н.

К слову, маршрутка №307 ранее ездила по центру города, а с 1 июля, как и другой малогабаритный транспорт, была смещена на второстепенные улицы города.

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