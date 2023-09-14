В Омске частный перевозчик отказался от популярного маршрута №307

Фото: телеграм-канал Дептранс Омска
От популярного маршрута №307 отказался частный перевозчик. Заявление в омский дептранс он подал 6 сентября.
Маршрут обсуживал индивидуальный предприниматель Максим Семыкин, у которого по городу также ездят автобусы № 54, № 344 и № 31Н.
К слову, маршрутка №307 ранее ездила по центру города, а с 1 июля, как и другой малогабаритный транспорт, была смещена на второстепенные улицы города.
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