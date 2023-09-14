5 тысяч омичей вышли на осеннюю уборку города

Фото: пресс-служба администрации города Омска

На осеннюю уборку города вышли 5 тысяч омичей. Об этом сообщает горадминистрация.

Участие в среднике, который состоялся 13 сентября, приняли муниципальные служащие, активисты КТОСов, сотрудники промышленных предприятий, управляющих организаций, учреждений здравоохранения и торговли, все неравнодушные горожане. Им в помощь выпустили 318 единиц техники, которые занимались сбором мусора.

Уборка прошла по улицам Труда, Завертяева, Краснознаменной, Донецкой, Набережной Тухачевского, Коммунальной, Заозёрной, Химиков, Тварковского, поселка Дальний и других.

- Стоит отметить, что в рамках месячника чистоты запланировано и озеленение города. Для этого городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» закупит 2422 саженца различных пород. Во время средника активисты уже высадили 20 кустарников и 31 дерево, -подчеркнули в мэрии.

Напомним, что месячник чистоты в Омске продлится до 8 октября, а 7-го всех горожан приглашают на общегородской субботник.

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