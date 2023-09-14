Под Омском женщина с дочерью-инвалидом была вынуждена жить в аварийном доме

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
В Омской области жительнице Тевризского района и ее дочери-инвалиду после вмешательства прокуратуры предоставили квартиру.
Ранее по обращению сельчанки прокуроры провели проверку, в ходе которой выяснилось, что женщина вместе с дочерью, являющейся инвалидом первой группы, проживает в неблагоустроенном доме с печным отоплением. Кроме того, дом более трех лет назад был признан аварийными и подлежащим сносу. Однако не был включен в программу по переселению граждан из аварийного жилья.
Сельчанка была включена во внеочередной список граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору соцнайму. Но и тут проблема — свободного жилищного фонда в населенном пункте не было.
В связи с этим прокурор Тевризского района подал в суд иск с требованием обязать местную администрацию предоставить женщине и ее дочери жилое помещение по договору социального найма.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда исполнено. Жительнице района и ее ребенку была предоставлена благоустроенная квартира.
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