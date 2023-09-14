Для уборки омских улиц могут закупить белорусскую снегоуборочную технику

Фото: t.me/shelest_sn

На омские улицы может выйти белорусская уборочная техника. Накануне мэр Омска Сергей Шелест побывал двух предприятиях, производящих спецтехнику, — «Амкодор» и «МАЗ». Градоначальник обсудил с руководством одного из заводов закупку дорожной техники для Омска.

— Обсудили приобретение для Омска дорожной техники: так называемых «Снегурочек» для уборки улиц в зимнее время, мини-тракторов для работы в скверах и парках, грейдеров и других машинах, необходимых нашему городу. В ассортименте «Амкодора» свыше 200 различных модификаций спецмашин и навесного оборудования. На «МАЗе» познакомились с работой сборочного цеха, из ворот которого ежедневно выходят 35 новых грузовиков. Посмотрели выставочные образцы автобусов, мусоровозов, большегрузных самосвалов, — рассказал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Глава города отметил, что по возвращении Омск первым делом рассмотрит варианты приобретения белорусской снегоуборочной техники. По его словам, «Амкодор» готов предложить нам гибкие финансовые решения.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru