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НовостиОбщество14 сентября 2023 4:37

Для уборки омских улиц могут закупить белорусскую снегоуборочную технику

Сергей Шелест пообещал рассмотреть варианты приобретении спецтехники у одного из белорусских предприятий
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: t.me/shelest_sn

Фото: t.me/shelest_sn

На омские улицы может выйти белорусская уборочная техника. Накануне мэр Омска Сергей Шелест побывал двух предприятиях, производящих спецтехнику, — «Амкодор» и «МАЗ». Градоначальник обсудил с руководством одного из заводов закупку дорожной техники для Омска.

— Обсудили приобретение для Омска дорожной техники: так называемых «Снегурочек» для уборки улиц в зимнее время, мини-тракторов для работы в скверах и парках, грейдеров и других машинах, необходимых нашему городу. В ассортименте «Амкодора» свыше 200 различных модификаций спецмашин и навесного оборудования. На «МАЗе» познакомились с работой сборочного цеха, из ворот которого ежедневно выходят 35 новых грузовиков. Посмотрели выставочные образцы автобусов, мусоровозов, большегрузных самосвалов, — рассказал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Глава города отметил, что по возвращении Омск первым делом рассмотрит варианты приобретения белорусской снегоуборочной техники. По его словам, «Амкодор» готов предложить нам гибкие финансовые решения.

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