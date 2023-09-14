В Омске приставы заставили мужчину снести незаконный двухэтажный гараж

Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Омска снес незаконный гараж только после вмешательства судебных приставов.

Ранее мужчина построил гараж с надстройкой над ним, нарушив нормы пожарной безопасности, строительно-санитарные нормы и правила. Двухэтажное строение вплотную прилегало к дому соседки омича, находившемуся на другом участке. Между со соседями вспыхнул конфликт. Соседка сначала попросила мужчину освободить принадлежащую ей землю от незаконной постройки, чтобы исключить разрушение дома, а потом, когда омич проигнорировал ее просьбу, обратилась в суд.

Суд, рассмотрев иск, частично удовлетворил требования женщины и обязал омича за собственный счет снести незаконно возведенный гараж.

Судебный пристав-исполнитель уведомил мужчину, что незаконную постройку надо снести добровольно, иначе в отношении него могут быть применены штрафные санкции.

— Однако по истечении срока мужчина не выполнил возложенное судом обязательство. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и об ограничении выезда за пределы РФ. Также, должностным лицом разъяснено должнику, что если он и дальше продолжит уклоняться от возложенных обязательств по сносу незаконного строения, то решение суда будет все же исполнено за счет средств взыскателя с привлечением подрядной организации с последующим взысканием расходов с должника, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

Омич, осознав, что ему может грозить за неисполнение решения суда, снес незаконный гараж. Факт демонтажа постройки был подтвержден приставом-исполнителем, выехавшим на место.

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