Дорисовался: омича-вандала, разрисовавшего стелу с олимпийскими кольцами, приговорили к штрафу

Фото: vk.com/1oomestomska

В Омске суд приговорил к штрафу 33-летнему мужчине, который разрисовал олимпийские кольца на Аллеи олимпийских чемпионов, расположенной на набережной Оми со стороны улицы Думской.

Ночью 7 сентября омич, будучи пьяным, с помощью баллончика с черной краской оставил надпись «Миша, пока» на стеле с олимпийскими кольцами. Фото его «работы» появилось в соцсетях на следующий день, 8 сентября.

В ходе судебного заседания мужчина признал вину, пояснив, что совершил акт вандализма в состоянии алкогольного опьянения. На утро омич-вандал приехал на место правонарушения, чтобы стереть краску, однако к тому момент скульптурную композицию уже демонтировали.

Куйбышевский районный суд признал омича виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначил ему административное наказание в виде штрафа.

Отметим, как оказалось, вандал работает инженером на одном из оборонных предприятий.

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