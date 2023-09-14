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НовостиОбщество14 сентября 2023 2:39

Обратите внимание: на прилавках омских магазинов может находиться опасная рыбная и мясная продукция из Крыма

Роспотребнадзор предупредил омичей об опасной рыбной и мясной продукции из Крыма
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Омский Роспотребнадзора предупреждает жителей региона о потенциально опасных рыбных и мясных кулинарных изделиях, произведенных в Крыму, которые могли оказаться на прилавках магазина.

Фальсифицированная рыбная и мясная продукция была изготовлена «предприятием-призраком», находящимся якобы в Севастополе.

— По поступившей информации из Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, на потребительском рынке может оказаться фальсифицированная продукция, а именно: рыбные кулинарные изделия и кулинарные изделия из мяса, производителем которой согласно информации Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) является индивидуальный предприниматель Лобанов Г.Ю., адрес производства: 299045, г. Севастополь, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, кв. 34. По результатам выездного обследования установлено, что по адресу по указанному адресу, деятельность по производству пищевой продукции не осуществляется. Таким образом, следует полагать, что кулинарная продукция изготовлена неизвестными лицами в неизвестных условиях, — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области.

Омичей при обнаружении на прилавках магазинов продукции указанного производителя просят сообщать в Управление Роспотребнадзора по Омской области.

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