В Омске разыскивают мужчину, похитившего деньги с чужой банковской карты

Фото: УМВД России по Омской области.

В Омске полицейские разыскивают Дмитрия Новокшанова 1969 года рождения. Мужчину подозревают в совершении кражи денежных средств с чужой банковской карты.

Всех, кто узнал мужчину на фото или располагает информацией о его местонахождении, просят обращаться в полицию по телефонам: 40-04-04, 79-33-02 или 8-913-609-75-19.

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