В Омске в октябре на маршрут № 33 выйдут 20 новых низкопольных автобусов

Фото: t.me/shelest_sn

В Омске поступила последняя партия автобусов НЕФАЗ. Всего город закупил 20 новых автобусов большого класса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

— Автобусы имеют низкий пол, систему регулируемого наклона к остановочному пункту, двойное остекление и дополнительные отопители в салоне, работают на природном компримированном газе, — рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Во всех 20 прибывших в Омск автобусах уже установлены валидаторы.

Сейчас весь приобретенный подвижной состав проходит регистрацию в ГИБДД. В первой декаде октября после завершения всех формальностей новые автобусы выйдут на маршрут № 33, который работает в режим магистрального с 1 июля. Напомним, магистральные маршруты работают с 6 до 23 часов с интервалом не более 10 минут в час пик.

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