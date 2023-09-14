Без пострадавших не обошлось: в центре Омска автобус влетел в троллейбус

Фото: Госавтоинспекция.

В среду вечером, 13 сентября, в центре Омска на проспекте Карла Маркса пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом.

По предварительной версии, 54-летний мужчина, который управлял автобусом ЛИАЗ (в салоне находились 30 пассажиров), следовавшим по маршруту № 110, в районе доме № 10 по проспекту Карла Маркса при выезде с остановочного карма допустил столкновение с троллейбусом, заезжающим на остановку.

В результате аварии одному из 60 пассажиров троллейбуса — 26-летнему мужчине — понадобилась помощь медиков.

Все обстоятельства произошедшего полицейские установят в ходе проверки.

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