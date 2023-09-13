В Омске запустят производство белорусской одежды

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
Мэр Омска Сергей Шелест, находясь в Минске, посетил предприятие по пошиву одежды ОАО «Элема». Компания занимается производством верхней одежды, а также повседневных и выходных нарядов.
Сергей Шелест отметил, что на фабрике производится качественная и красивая одежда для женщин и мужчин. Градоначальник рассказал, что рассматривает варианты выхода белорусского предприятия на омский рынок.
– Обязательно пригласим этого производителя в наш город. Дал поручение своему заместителю по финансовому блоку Елене Викторовне Дячук рассмотреть варианты выхода ОАО «Элема» на омский рынок, – сообщил мэр.
Отметим, что прародителем минского ОАО «Элема» является фабрика по пошиву верхней одежды имени Н.К. Крупской. Предприятие было открыто в 1930 году.
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