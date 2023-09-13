«Уральские авиалинии» рассказали, как получить компенсацию за рейс Сочи-Омск

Фото: Даниил ОПАРИН

Авиакомпания «Уральские авиалинии» разместили в социальных сетях пошаговую инструкцию для пассажиров о том, как получить денежную компенсацию в размере 100 тысяч рублей за моральный ущерб.

Сначала необходимо скачать форму заявления на сайте «Уральских авиалиний». Затем нужно ее заполнить и отправить в раздел обратной связи. К сообщению необходимо прикрепить паспортные данные и выписку банковских реквизитов. В случае полета с детьми, нужно приложить также документы на ребенка.

Напомним, что вчера, 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. На борту находилось более 160 пассажиров. Из них – 23 ребенка. Никто не пострадал.

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