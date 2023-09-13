На 66-м году жизни умер известный омский архитектор Дмитрий Сигаев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 сентября ушел из жизни бывший главный архитектор Центрального округа Омска Дмитрий Сигаев. Об этом сообщает Областное отделение Союза архитекторов России. Несколько лет омский архитектор боролся с тяжелой болезнью. Его не стало в возрасте 65 лет.

Дмитрий Геннадьевич – уроженец города Канска (Красноярский край). Окончил архитектурное отделение Красноярского политехнического института. В Омск переехал в 1990 году. Сначала трудился в АПМ-6 по проектированию медицинских объектов института «Омскгражданпроект». Через шесть лет перешел в администрацию ЦАО, а некоторое время спустя – в Кировскую администрацию. В период с 2005 по 2021 годы занимал должность начальника отдела архитектуры, строительства и земельных отношений по ЦАО. Затем стал главным архитектором Центрального округа.

Прощание с Дмитрием Сигаевым пройдет в 16 сентября с 11 до 12 часов в Воскресенском храме (улица Спартаковская, 1).

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