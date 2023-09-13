Виталий Хоценко рассказал, как отпраздновал победу на губернаторских выборах

Фото: omskportal.ru
Виталий Хоценко рассказал об эмоциях, которые испытал после победы на губернаторских выборах. Глава региона отметил, что результат голосования (76,33%) его слегла напугал.
– Я даже немного перепугался, увидев процент голосования. Эти цифры – большой аванс доверия, которое нужно оправдать. Постараемся сделать все, чтобы не подвести людей, – подчеркнул Хоценко.
Избранный губернатор отметил, что в Омске чувствует себя как дома. И подчеркнул, что дом – это там, где семья.
– Для меня Омск и был домом. Наш дом – наша страна. Здесь себя я ощущаю как дома: мои дети ходят в садик, школу, знакомятся, дружат, занимаются спортом. Там, где семья, там и наш дом, – поделился глава региона.
Виталий Хоценко рассказал, что отметил победу бокалом шампанского, и добавил, что в должности губернатора Омской области намерен и дальше трудиться в таком же рабочем ритме – регулярно ездить в районы и на строительные объекты.
– Конечно, выпили по бокалу шампанского с правительством, депутатами, семьей. И продолжили работать дальше. По пятницам буду ездить в районы, по субботам – на стройки, – сообщил Хоценко.
Отметим, что на выборах губернатора Омской области за Виталия Хоценко проголосовало 399 634 омичей.
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