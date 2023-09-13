Фото: vk.com/krupkovladimir

Сегодня вечером, 13 сентября, омичи смогут увидеть полярное сияние. Об этом на своей личной странице «ВКонтакте» сообщил руководитель омского планетария Владимир Крупко.

Полярное сияние было зафиксировано в ночь с 12 на 13 сентября над Омской областью. Однако у омичей еще будет возможность полюбоваться явлением.

– Земля еще завтра будет в потоке Солнечного ветра, есть вероятность появления полярок снова в Омской области, — рассказал астроном.

Специалист дал совет жителям Омской области фотографировать небо в северной части региона. Лучше всего явление будет видно вдали от ярких огней большого города. Поэтому желающим запечатлеть полярное сияние лучше отправится за город.

Отметим, что в августе омичи дважды наблюдали суперлуние. В это время Луна располагалась на минимальном от Земли расстоянии.

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