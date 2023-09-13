Хоценко признался, что обсуждал вопрос достройки омского аэропорта с президентом РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос достройки омского аэропорта с президентом РФ губернатор Омской области Виталий Хоценко обсуждал с президентом Владимиром Путиным. Об этом руководитель региона заявил 13 сентября.

Сам губернатор уверен, что достроить Омс-Федоровку необходимо не только из-за логистики, но и развития города. Сейчас Омск скован даже в строительстве высоток, так как имеются ограничения по этажности из-за пролетающих над центром города самолетов.

— С президентом я этот вопрос обсуждал, и с правительством России, и с председателем правительства — нас все поддерживают. Есть вопрос по финансированию — оно недостаточное на сегодняшний день. Мы работаем, чтобы добиться федерального финансирования на этот проект. Если все получится, у нас будет новый аэропорт. Про сроки пока говорить рано, — прокомментировал Хоценко.

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