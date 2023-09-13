Омский «Нефтехимремонт» вошел в финал всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Фото: Валерий Верещагин.

Всего Омскую область на федеральном этапе конкурса будут представлять девять организаций, в том числе дочернее общество Омского НПЗ.

Работодатели региона соревнуются в 17 номинациях производственной и непроизводственной сферы.

«На протяжении двадцати лет конкурс способствует привлечению общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций, демонстрирует конкретные примеры решения задач социальной направленности, а также стимулирует организации к тиражированию положительного опыта в данной области», — подчеркнули в минтруда Омской области.

В результате регионального отбора в число конкурсантов федерального этапа попал представитель нефтехимической сферы — ООО «Нефтехимремонт».

Победителей регионального этапа наградил заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов в рамках заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Финалистами омского этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» стали организации по предоставлению услуг связи, социального обслуживания, производственные объединения и учебные организации.